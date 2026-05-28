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Alfredo Cospito, reclamo difesa contro 41bis: udienza tribunale Sorveglianza Roma il 12 giugno

L'anarchico, che si trova detenuto a Sassari, è al regime del carcere duro dal 2022

Cartellone per Alfredo Cospito - (Ipa)
Cartellone per Alfredo Cospito - (Ipa)
28 maggio 2026 | 17.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

È stata fissata per il prossimo 12 giugno l’udienza davanti al Tribunale di Sorveglianza di Roma dopo il reclamo presentato dalla difesa di Alfredo Cospito contro la decisione del ministero della Giustizia di rinnovare per due anni il regime di detenzione del 41bis per l’anarchico.

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Cospito, che si trova detenuto a Sassari, è al regime del carcere duro dal 2022. Il rinnovo è arrivato il 30 aprile.

Nel reclamo l’avvocato Flavio Rossi Albertini ha sottolineato come le affermazioni di Cospito nel corso degli anni, “censurate come istigatorie, siano in realtà una manifestazione del proprio diritto costituzionale a esprimere il proprio pensiero”.

Per anni militante tra le file della Fai, Federazione anarchica informale, Cospito è stato prima nel carcere di Bancali a Sassari, poi in quello di Opera a Milano per poi tornare nel giugno 2023 nell’istituto sardo. Detenuto da oltre 10 anni, da ottobre 2022 per sei mesi ha portato avanti uno sciopero della fame per protestare contro l’applicazione nei suoi confronti del 41bis.

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cospito 41bis andrea cospito andrea cospito reclamo 41bis cronaca news
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