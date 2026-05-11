Costituzione: Capecchi (Lottomatica), 'Essenziale diffondere i valori costituzionali, quattro seminari per raccontare storia e principi della Costituzione italiana'

"Gli 80 anni della Repubblica rappresentano un momento importante da celebrare, per questo abbiamo voluto chiamare persone di grandissimo rilievo, capaci di raccontare e divulgare il senso dei valori della Costituzione e della nostra storia democratica", ha affermato." Lo ha detto Riccardo Capecchi, presidente di Fondazione Lottomatica in occasione dell'incontro all'Archivio Storico del Palazzo del Quirinale dedicato all'80° anniversario della Repubblica italiana, con la partecipazione della Fondazione Lottomatica.