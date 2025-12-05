circle x black
Cultura: Abbruzzetti (Ali), 'Comuni presidio di lingue locali e dialetti'

05 dicembre 2025 | 17.09
Redazione Adnkronos
Il lavoro di collaborazione "con Unpli ci porta qui, dopo 13 anni, a suggellare nuovamente un accordo che mira alla riscoperta, alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio che l'espressione linguistica delle piccole realtà, spesso dimenticate, rappresenta. I Comuni rappresentano un presidio e un baluardo di democrazia in tutte le realtà dei nostri territori, delle nostre regioni e delle nostre province".  Così Luca Abbruzzetti, presidente Ali Lazio-Autonomie locali italiane, intervenendo in merito al ruolo delle autonomie locali nella tutela delle lingue locali e dei dialetti nel corso della cerimonia di premiazione dell'edizione 2025 di 'Salva la tua lingua locale'. 

