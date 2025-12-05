circle x black
Cerca nel sito
 

Cultura, Abbruzzetti (Ali): "Legati a Unpli da patto di riscoperta di lingue locali e dialetti"

Così il presidente Ali Lazio-Autonomie locali italiane, intervenendo in merito al ruolo delle autonomie locali nella tutela delle lingue locali e dei dialetti nel corso della cerimonia di premiazione dell’edizione 2025 di ‘Salva la tua lingua locale’.

Luca Abbruzzetti
Luca Abbruzzetti
05 dicembre 2025 | 17.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il lavoro di collaborazione "con Unpli ci porta qui, dopo 13 anni, a suggellare nuovamente un accordo che mira alla riscoperta, alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio che l’espressione linguistica delle piccole realtà, spesso dimenticate, rappresenta". Così Luca Abbruzzetti, presidente Ali Lazio-Autonomie locali italiane, intervenendo in merito al ruolo delle autonomie locali nella tutela delle lingue locali e dei dialetti nel corso della cerimonia di premiazione dell’edizione 2025 di ‘Salva la tua lingua locale’.

Il concorso, al suo tredicesimo anno, è dedicato alla valorizzazione delle lingue locali ed è promosso e organizzato da Unpli - Unione delle pro loco d’Italia e da Autonomie locali italiane Lazio - Ali, con la collaborazione del Centro internazionale Eugenio Montale. La cerimonia di annuncio dei vincitori, che ha i patrocini del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati e del Comune di Roma, si è svolta nella Capitale, presso sala la Protomoteca del Campidoglio.

"I Comuni rappresentano un presidio e un baluardo di democrazia in tutte le realtà dei nostri territori, delle nostre regioni e delle nostre province. Riescono ancora, fra le tante difficoltà, a garantire servizi di prossimità ai cittadini - conclude - anche nelle aree interne, talvolta con un impegno personale degli stessi amministratori".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
lingue locali dialetti patrimonio linguistico autonomie locali democrazia territoriale
Vedi anche
News to go
Ponte dell’Immacolata da bollino rosso, previsti 31 milioni di spostamenti
Tatiana Tramacere, ecco la mansarda di Dragos dove è stata ritrovata - Il video esclusivo del Tg1
X Factor 2025, eroCaddeo: “Ho tanti brani pronti, ora sogno i live”
Milano Cortina, Buonfiglio: "Tregua olimpica? Ha firmato anche la Russia" - Video
News to go
Bonus sport 2025, domande fino al 10 dicembre
Sberna: "Stem decisive per il futuro dei nostri giovani e della competitività europea"
Osservatorio Stem, De Luca (Deloitte): "Servono dati e strategie per colmare il divario di competenze in Europa"
New to go
Caporalato, Procura Milano indaga su 13 marchi di moda
News to go
Bonus giovani imprenditori under 35, come funziona
News to go
Atreju, tutto pronto per il tradizionale evento di Fratelli d'Italia
News to go
Atreju 2025, sabato al via la festa FdI
Pietrangeli, Abodi alla camera ardente: "E' giornata di dolce tristezza" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza