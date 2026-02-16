circle x black
Cerca nel sito
 

Dal Viminale le misure anti sabotaggi: anche droni, pattuglie congiunte e videosorveglianza con Ia

Le misure analizzate dal Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica: più controlli su treni e intera rete, potenziato 'Stazioni Sicure', estese recinzioni lungo infrastrutture più rilevanti e rete AV

Matteo Piantedosi - Fotogramma
Matteo Piantedosi - Fotogramma
16 febbraio 2026 | 20.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Droni per presidiare le aree sensibili, rafforzamento dei sistemi di videosorveglianza anche con l’impiego dell’intelligenza artificiale, pattuglie congiunte Fs Security–Forze dell’ordine ed estensione delle recinzioni lungo le infrastrutture più rilevanti e la rete dell’Alta Velocità. Sono alcune delle misure analizzate, dopo i recenti episodi di danneggiamento, dal Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Alla riunione, presieduta al Viminale dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, hanno partecipato i vertici delle Forze di polizia, dei servizi di intelligence e di Ferrovie dello Stato Italiane. Il Comitato ha inoltre deciso maggiori controlli sui treni e sull’intera rete, insieme al potenziamento del programma 'Stazioni Sicure' nei grandi scali ferroviari e nelle aree più frequentate.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sabotaggi droni videosorveglianza intelligenza artificiale pattuglie congiunte
Vedi anche
News to go
Turismo da record in Italia: quasi mezzo miliardo di visitatori nel 2025
Milano Cortina, Coventry: "Storia di Federica Brignone sia di ispirazione" - Video
Dazi, Ubaldo Pantani e l'imitazione di Del Vecchio: i consigli sui dazi - Video
News to go
Sciopero del trasporto aereo il 26 febbraio
News to go
Decreto Flussi 2026, oggi il click day
Papa Leone XIV a Ostia, l'incontro con i ragazzi: "Voi siete la speranza" - Video
Addis Abeba, le sfide di Giorgia Meloni dal summit - Videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, l'Italia femminile hockey a Casa Italia: "Emozioni indimenticabili" - Video
Malan: "Gratteri senta parole Barbera e si scusi con gli italiani" - Video
News to go
Riviera del Gigante, costa teramana nuovo modello di sviluppo condiviso
Berthold: "Fondo fine carriera calciatori? Speriamo in soluzione positiva" - Video
Nato, Serino sul passaggio di Napoli e Norfolk agli europei: “Non è un disimpegno Usa”


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza