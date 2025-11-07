circle x black
Cerca nel sito
 

Dalla Libia al porto di Pozzallo con 72 migranti a bordo, arrestati 3 scafisti

Lo sbarco lunedì scorso, le indagini di Polizia e Finanza

Migranti - Fotogramma /Ipa
Migranti - Fotogramma /Ipa
07 novembre 2025 | 07.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Polizia di Stato di Ragusa e la Guardia di Finanza hanno fermato tre egiziani per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Lunedì scorso, al porto di Pozzallo, è arrivata una imbarcazione con a bordo 72 migranti bengalesi, soccorsa da una motovedetta della Capitaneria di Porto dopo essersi arenata nei pressi dell’Isola delle Correnti, a Portopalo.

Grazie all’attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile della Questura e dalla Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza, è stato possibile ricostruire le fasi del viaggio dell'imbarcazione, proveniente dalla Libia, e individuare i tre scafisti poi arrestati.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
migranti italia migranti pozzallo migranti scafisti migranti sbarchi italia
Vedi anche
Savona, barca a fuoco al largo di Bergeggi: a bordo 9mila litri di carburante - Video
Abodi: “Alle Atp Finals nessuno vorrà fare da damigella d’onore a Sinner e Alcaraz” - Video
Da Argentero a Leone, il tappeto di 'Call My Agent Italia' fa pieno di star - Video
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video
Crolli alla Torre dei Conti, videonews della nostra inviata
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini
De Santoli (Sapienza): "L'economia circolare è un fatto culturale, non solo gestione dei rifiuti" - Video
Incidente sulla Colombo, l'arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci - Video
De Santoli (Sapienza): "Materiali critici, l'Italia può creare una filiera autonoma e sostenibile" - Video
Trump e "il volo difficile" dall'Asia: "Non sto tremando" - Video
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza