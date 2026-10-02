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Danieli (Assifero): "Filantropia può cementare la coesione sociale"

02 ottobre 2026 | 10.31
Redazione Adnkronos
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"La filantropia può cementare la coesione sociale con un grande senso di responsabilità e una visione di lungo periodo. Bisogna avere sensibilità per intravedere quelle che saranno le evoluzioni e anche un po' di senso del rischio di contribuire ai nostri bisogni sociali senza lasciare indietro nessuno, ma avendo cura di tutti". Così Antonio Danieli, presidente Assifero, all'evento nazionale, svoltosi oggi a Milano, "Chi ben comincia. La comunità che previene", organizzato da Acri - Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa e Assifero - Associazione Italiana Fondazioni e Enti Filantropici in occasione della Giornata Europea delle Fondazioni.

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