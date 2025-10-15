Dieta mediterranea: una bussola di sostenibilità e salute oggi più accessibile con la tecnologia

Riconosciuta patrimonio Unesco, la dieta mediterranea rappresenta un modello non solo di sana alimentazione ma anche di sostenibilità, una vera e propria bussola che coniuga al benessere dell'uomo quello del pianeta. Rendere i principi della 'piramide' della dieta mediterranea più accessibili per tutte le persone, così da aiutarle a compiere le migliori scelte alimentari, è oggi possibile grazie alla tecnologia. Alla XV edizione dello Human&Green Retail Forum 2025, intitolata 'La dieta mediterranea come bussola del retail sostenibile' e organizzata da Planet Life Economy Foundation a Milano, è infatti stato presentato l'algoritmo Human&Green Retail Experience, un nuovo strumento che trasforma i principi della dieta mediterranea in intelligenza operativa per il retail italiano, con l'obiettivo di incoraggiare le persone a fare una spesa a minore impronta ambientale e a maggior equilibrio nutrizionale.