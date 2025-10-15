circle x black
Cerca nel sito
 

Dieta mediterranea: una bussola di sostenibilità e salute oggi più accessibile con la tecnologia

15 ottobre 2025 | 08.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Riconosciuta patrimonio Unesco, la dieta mediterranea rappresenta un modello non solo di sana alimentazione ma anche di sostenibilità, una vera e propria bussola che coniuga al benessere dell'uomo quello del pianeta. Rendere i principi della 'piramide' della dieta mediterranea più accessibili per tutte le persone, così da aiutarle a compiere le migliori scelte alimentari, è oggi possibile grazie alla tecnologia. Alla XV edizione dello Human&Green Retail Forum 2025, intitolata 'La dieta mediterranea come bussola del retail sostenibile' e organizzata da Planet Life Economy Foundation a Milano, è infatti stato presentato l'algoritmo Human&Green Retail Experience, un nuovo strumento che trasforma i principi della dieta mediterranea in intelligenza operativa per il retail italiano, con l'obiettivo di incoraggiare le persone a fare una spesa a minore impronta ambientale e a maggior equilibrio nutrizionale.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Carabinieri morti durante sgombero, Luongo: "Hanno sacrificato la vita per la nostra missione" - Video
Esplosione Castel d'Azzano, Procuratore: "Scena apocalittica". Le immagini tra devastazione e macerie - Video
Trump e i complimenti a Meloni: "Bellissima e di grande successo" - Video
Milano, Consiglio comunale boccia stop gemellaggio con Tel Aviv: contestazioni in aula - Video
Gaza, in Egitto la firma per la pace: videonews dal nostro inviato
Trump e la protesta alla Knesset, due deputati espulsi - Video
Trump, il messaggio alla Knesset: "Oggi è un nuovo giorno" - Video
Polonia-Bielorussia, il soldato di Minsk riprende i giornalisti italiani in visita al confine - Video
Corea del Nord, ecco l'ultimo super missile di Kim - Video
Gulino (Cnop): "Pace viatico di salute mentale, gli psicologi la promuovano"
Italia-Israele, Piantedosi: "Preoccupati? No a strumentalizzazioni, sia solo occasione di sport" - Video
"Pronto, Machado? Ha vinto il Nobel per la Pace" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza