Donna accoltellata a Milano, Madalina Ghenea: "Notizie che fanno male"

La modella e attrice Madalina Ghenea, al termine di un’udienza del processo per stalking contro di lei, ha commentato l’aggressione di questa mattina a Milano, in piazza Gae Aulenti, di una donna di 43 anni accoltellata alla schiena da un uomo poi fuggito. “Un altro episodio che nessuna donna dovrebbe mai vivere”, ha detto Ghenea. Il processo alla donna che per anni l’avrebbe perseguitata, in cui la modella si è costituita parte civile insieme alla madre, “è molto importante non sono per la mia famiglia, ma anche per tutte le vittime”.