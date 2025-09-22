circle x black
E' morto il fratello del presidente della Regione Siciliana Schifani

Rosario Schifani aveva 78 anni

Renato Schifani (Ipa)
22 settembre 2025 | 10.32
Redazione Adnkronos
Come apprende l'Adnkronos, è morto a Palermo Rosario Schifani, 78 anni, fratello del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. Professore ordinario di Elettrotecnica presso l’Università degli Studi di Palermo, Rosario Schifani, accanto al quarantennale impegno didattico ha svolto ampia attività di ricerca con numerose pubblicazioni internazionali che hanno consentito al Laboratorio Dielettrici, da lui realizzato presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni, di essere conosciuto in ambito europeo.

