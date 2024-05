Educazione sessuale, assessora Riva: “A luci accese è progetto importantissimo”

Oggi si è siglato l’accordo "tra il Comune di Milano e l’azienda Reckitt per un progetto importantissimo di educazione sessuale e affettiva nelle scuole, qualcosa che manca nel nostro Paese e che non poteva più attendere”. Così Martina Riva, assessora allo Sport, turismo e politiche giovanili del Comune di Milano, a margine dell’evento ufficiale, svoltosi a Palazzo Marino a Milano, durante il quale è stato annunciato l’accordo formale tra il Comune di Milano e Reckitt Benckiser Healthcare, con Durex Italia, per la realizzazione del programma ‘A luci accese’, che mira a portare l’educazione sessuale nelle scuole superiori della città. In questa occasione è inoltre stata presentata l’edizione milanese dell’Osservatorio “Giovani e Sessualità” di Durex.