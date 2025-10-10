circle x black
Cerca nel sito
 

Effetto cortei, per produttori bandiere boom di richieste per quelle palestinesi

Effetto cortei, per produttori bandiere boom di richieste per quelle palestinesi
10 ottobre 2025 | 13.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nero, bianco, verde e rosso: sono i colori che hanno inondato le strade delle città italiane nelle ultime settimane. Tra manifestazioni e presidi, migliaia di partecipanti hanno stretto tra le mani la bandiera della Palestina. E i produttori specializzati sono inondati di richieste: "Ne abbiamo vendute parecchie, sia bandiere palestinesi sia bandiere della pace, praticamente un incremento del 500%", dicono scherzando con un'iperbole all'Adnkronos da Novali Bandiere, che lavora nel settore dal 1875. "Generalmente non è una bandiera richiesta, quindi la crescita nelle vendite l'abbiamo notata anche per questo - continuano da Novali - abbiamo venduto ad associazioni, a privati e anche a rivenditori al dettaglio".

Secondo Italiana Bandiere, altro produttore attivi sul mercato, "per la bandiera palestinese è stata più che altro una crescita graduale perché, c'è sempre stata sensibilità nei confronti di questa guerra", spiegano all'Adnkronos. Da Italiana Bandiere sottolineano che il "picco massimo si ha in occasione di dichiarazioni di politici o manifestazioni". Un aumento c'è stato quindi nell'ultimo periodo anche per questa azienda, che sostiene di avere venduto principalmente a "privati e organizzazioni umanitarie".

La situazione è diversa per chi, invece, produce bandiere più costose o professionali. "A dire il vero non abbiamo visto un grosso incremento nella vendita della bandiera della Palestina. Il nostro mercato è più costoso e alla fine per i cortei o le manifestazioni si utilizzano bandiere economiche", dicono da Starflag Bandiere, sul mercato dal 1957, che vende prevalentemente ad aziende e associazioni private.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Mo Cortei bandiere palestinesi produttori bandiere Gaza
Vedi anche
Trump: "Torna il Columbus Day. Italiani, vi amiamo" - Video
Trump, accordo Israele-Hamas e il biglietto 'segreto' di Rubio: "Devo andare" - Video
Meloni alla Camera, baciamano e pacche sulle spalle dopo il voto su Almasri - Video
Trump, l'annuncio alle famiglie: "Ostaggi liberi lunedì" - Video
Regionali in Campania, Fascina 'benedice' Cirielli: l'incontro tra i due alla Camera - Video
Flotilla, Paolo Romano (Pd) in piazza a Milano "liberare gli attivisti"
Karaoke per Renzi, l'ex premier canta 'Alice' di De Gregori con dedica al ministro Giuli - Video
Ilaria Salis: "Vittoria, ora processatemi in Italia" - Video
Ilaria Salis, l'accusa del leghista Stancanelli: "Salvata da 30-40 Popolari" - Video
Trump contro Greta Thunberg: "Una piantagrane pazza" - Video
Greta Thunberg e la Flotilla: "Non siamo eroi, abusi da Israele" - Video
Elezioni Calabria, Tridico: "Amarezza e delusione, astensionismo qui è maggioranza" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza