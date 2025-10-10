circle x black
Mazara del Vallo, morta di cancro la prof che denunciò ritardi nei referti oncologici

Maria Cristina Gallo, che era stata operata per un semplice fibroma, ottenne il referto quasi un anno dopo quando ormai il tumore era al quarto stadio

10 ottobre 2025 | 11.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

È morta di cancro a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, Maria Cristina Gallo, la donna di 57 anni che a febbraio di quest'anno denunciò la scandalo dei ritardi, anche di due anni, nella consegna dei referti oncologici all'Asp di Trapani. La professoressa, che era stata operata per un semplice fibroma, ottenne il referto istologico quasi un anno dopo quando ormai il tumore era al quarto stadio. Sul caso dei referti è in corso un'inchiesta della procura di Trapani.

