'End of silence', brano di Silvia Salemi rompe il silenzio sul cancro

Disponibile sulle piattaforme digitali (Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube Music e altre), da oggi - mercoledì 6 maggio - in rotazione radiofonica il nuovo singolo di Silvia Salemi dal titolo 'End of silence', nell’anno che segna il trentennale della carriera dell’artista e ad un anno dalla pubblicazione del suo ultimo disco 'Coralli'. 'End of silence', scritto dalla stessa Silvia Salemi e prodotto da Francesco Tosoni, anticipa il nuovo album della cantautrice siciliana, previsto per il prossimo settembre. La canzone ha una genesi particolare. Colpita nell’intimo dalla vicenda di una persona cara, che aveva ricevuto una diagnosi di tumore, l'artista scrive il testo toccata da un particolare aspetto di quella vicenda umana: il silenzio. Il cancro, infatti, è una malattia che fa rumore nella vita di chi la affronta, avvolta da incertezze, paure e tante domande che cercano risposta. Oggi però, al di là del silenzio, ci sono gli straordinari progressi della ricerca, i risultati della diagnosi precoce e l’importanza della prevenzione.

Nel 2025, in Italia - informa una nota di AstraZeneca - sono state stimate circa 390.000 nuove diagnosi di cancro, un numero che segna una sostanziale stabilità rispetto al 2024, con una tendenza alla diminuzione alla luce della progressiva riduzione dei casi negli uomini. Questo dato si inserisce in un contesto di progressivo miglioramento dei risultati clinici, grazie ai continui avanzamenti della ricerca e dell’innovazione terapeutica, che stanno rendendo il cancro sempre più una malattia trattabile e, in molti casi, curabile. 'End of silence' vuole essere la canzone che rompe il silenzio sui tumori grazie al linguaggio universale e penetrante della musica. Per questo AstraZeneca ha deciso di collaborare a questo progetto, patrocinato anche dalle associazioni pazienti A.P.S. Europa Donna Italia, Acto Alleanza contro il tumore ovarico Ets, Andos Associazione nazionale donne operate al seno Ets, Apic Associazione pazienti italiani colangiocarcinoma, Aps Associazione PaLiNUro - PAzienti lIberi dalle neoplasie uroteliali, Europa Uomo Italia, Ipop onlus Associazione insieme per i pazienti di oncologia polmonare, La Lampada di Aladino Ets, Associazione vivere senza stomaco si può, Walce Aps e tante altre che si uniranno all’attività nelle prossime settimane.

"Negli ultimi anni la ricerca oncologica ha compiuto progressi straordinari, contribuendo in Italia a una riduzione della mortalità per cancro del 9% nell’ultimo decennio. Almeno un paziente su quattro è tornato ad avere la stessa aspettativa di vita della popolazione generale e può ritenersi guarito. Eppure, questo cambiamento non è ancora pienamente entrato nell’immaginario collettivo. Con 'End of silence' - commenta Alessandra Dorigo, Head of Oncology AstraZeneca Italia - vogliamo contribuire a una nuova narrazione sul cancro: da 'sentenza' ad una nuova prospettiva di vita, più consapevole, più vicina alla realtà dei pazienti e fondata sulla speranza. Per AstraZeneca, innovare significa sviluppare terapie, ma anche incoraggiare consapevolezza, conoscenza e fiducia nel futuro".

" 'End of silence' è una canzone che ho scritto di getto, con un impulso creativo naturale e spontaneo - racconta la cantautrice siciliana -. Sono convinta, da sempre, che la musica sia un mezzo di comunicazione potente, immediato e trasversale. Con questa canzone spero davvero di trasmettere, senza retorica, emozioni profonde e anche molto personali nate da suggestioni dirette e rappresentare i sentimenti di migliaia di persone".

Il brano - pop elettronico contemporaneo - non si piega sotto il tema che racconta, ma lo trasforma in energia, in slancio, in speranza. La fine del silenzio - conclude la nota - suona davvero come un inizio. Ancora una volta la musica diventa uno straordinario mezzo di comunicazione, per far capire a tutti che il cancro, grazie all’innovazione, è un tema di cui oggi si può parlare in altri termini, con una maggiore speranza anche per il futuro.