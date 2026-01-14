circle x black
'Energie per Roma 2026', in Campidoglio i protagonisti del merito

Premiate le eccellenze della Capitale nei settori dell’innovazione, della cultura, dell’associazionismo, dell’impegno civico, dell’impresa e della ricerca

14 gennaio 2026 | 08.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Roma celebra i suoi figli migliori. Il 12 gennaio 2026, nella Sala della Protomoteca del Campidoglio, si è tenuta la cerimonia di premiazione del Premio 'Energie per Roma 2026', giunto alla sua sesta edizione. L’evento, ideato e promosso dal Centro Europeo di Studi Culturali diretto dal professore Fabio Pompei insieme al Consigliere Alessandro Alongi (Presidente della Commissione Politiche Sociali del Municipio XII di Roma), ha valorizzato, anche in questa edizione, le eccellenze della Capitale nei settori dell’innovazione, della cultura, dell’associazionismo, dell’impegno civico, dell’impresa e della ricerca.

Alla presenza di Fabrizio Santori, Consigliere comunale e Segretario dell’Assemblea Capitolina, e dell’On. Andrea De Maria, componente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, nonché della IV Commissione (Difesa), che hanno portato i saluti istituzionali, la manifestazione ha rappresentato un momento di riconoscimento e orgoglio per le tante 'energie' che, ogni giorno, molto spesso in assoluto silenzio, contribuiscono allo sviluppo, alla coesione e alla reputazione di Roma come città dinamica, solidale e proiettata verso il futuro.

Nel corso della cerimonia sono stati insigniti professionisti, associazioni, enti e imprese che hanno saputo distinguersi per il loro contributo alla crescita culturale, economica e sociale della città. Tra i premiati, figure di spicco del mondo accademico, sanitario, artistico e imprenditoriale, unite da un comune denominatore: la passione per Roma e l’impegno costante per renderla più moderna, inclusiva e sostenibile. Le testimonianze dei premiati hanno alternato momenti di emozione e riflessione, mettendo in luce storie di dedizione quotidiana, innovazione e coraggio civico. La serata, condotta da Laura Nardecchia, Valentina Tacchi e Diana Stefani, ha offerto al pubblico un racconto corale del meglio della Capitale, dove le competenze professionali si intrecciano con valori umani e senso di comunità.

L’iniziativa, patrocinata dalla Ciu Unionquadri, realtà presente al CNEL e al Cese di Bruxelles, ha confermato il Premio “Energie per Roma” come uno degli appuntamenti più significativi tra quelli dedicati al merito, al lavoro e all’impegno cittadino. La giuria, composta da Fabio Pompei, Alessandro Alongi, Gabriella Ancora, Marco Ancora, Diana Stefani e Pietro Pinna Parpaglia, ha sottolineato come siano pervenute oltre mille candidature, rendendo particolarmente complesso il processo di selezione tra le molte storie di valore raccolte. Nei loro interventi, Fabrizio Santori e Andrea De Maria hanno sottolineato l’importanza di creare una rete tra amministrazione, cittadini attivi e mondi professionali. L’evento ha ribadito il ruolo del Premio 'Energie per Roma' come piattaforma di incontro e ispirazione per la città: un luogo simbolico dove le diverse “energie” si uniscono per rafforzare l’identità collettiva e valorizzare le migliori pratiche capitoline. Cesc Media, media partner dell’iniziativa, ha curato le interviste ai partecipanti con Gabriele Scorzini, Andrea Lo Presti e Lorenzo Menestò.

Tag
Energie per Roma 2026 Premio Energie per Roma Roma 2026 Campidoglio Cronaca
