Parla il componente dell'Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità: "Il recente Ddl sarà l'occasione per la nostra politica per spendersi in favore delle fragilità, per un Italia più solidale e moderna"

L'ex stella del Milan e dell'Olanda, Marco Van Basten, ha scelto di lasciare il suo lavoro di commentatore sportivo per stare vicino alla moglie Liesbeth malata. "E' uno dei tanti casi di familiari che diventano caregiver. Sulla famiglia infatti pesa in gran parte la responsabilità di occuparsi di persone con disabilità" in questo caso una patologia che necessita delle cure. "Van Basten fortunatamente potrà occuparsi a tempo pieno della moglie e, credo, senza grosse problematiche economiche. Ma la gran parte non potrà". Così all'Adnkronos Salute Francesco Vaia, già direttore della Prevenzione del ministero della Salute e oggi componente dell'Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità

"Il recente Ddl presentato dal competente ministro per la Disabilita, Alessandra Locatelli, sarà discusso in parlamento - ricorda Vaia - Sarà l'occasione per la nostra politica per spendersi in favore delle fragilità e di dimostrare in concreto che vogliamo un Paese più sostenibile, più, solidale, più moderno"