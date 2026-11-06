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Farmaceutica, VanBuskirk (Roche): "Nostro contributo al Pil pari a 718 mln di euro"

"Ogni euro ne genera 2,8 per l'Italia, superare il payback e accelerare sui trial clinici per l'accesso ai farmaci"

Amy VanBuskirk - (Adnkronos)
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06 novembre 2026 | 11.46
Maddalena Guiotto
LETTURA: 2 minuti

"Siamo molto lieti di poter condividere il contributo che offriamo al Pil italiano: un investimento di 718 milioni di euro. Particolarmente significativo è l'effetto moltiplicatore: ogni euro che Roche genera si traduce in 2,8 euro per il sistema economico complessivo. Allo stesso modo, registriamo un moltiplicatore occupazionale: per ogni dipendente assunto da Roche, se ne generano 3,2 nell'economia italiana nel suo complesso. Serve passare da una visione dell'assistenza sanitaria intesa come un costo a una concezione che la riconosca come un motore per l'economia italiana. Riscontriamo segnali positivi nella legge di bilancio. Auspichiamo che tali segnali si traducano in riforme strutturali, come il superamento del meccanismo di 'payback', una maggiore coerenza nel quadro normativo – per accelerare il reclutamento negli studi clinici e gli investimenti – e riforme che garantiscano ai pazienti in Italia un accesso tempestivo alle terapie”. Così Amy VanBuskirk, General Manager di Roche Pharma in Italia, intervenendo a Roma all’incontro 'L’impatto di Roche e il valore del Biotech: il settore come motore di sviluppo e crescita per l’Italia'.

L'evento è stato l'occasione per presentare la seconda edizione dello Studio di Impatto di Roche in Italia, realizzato con il supporto metodologico di PwC Italia. Nel corso del convegno sono stati ufficializzati due riconoscimenti all'azienda: l'assegnazione del 'Bollino Cnel' per le buone pratiche partecipative dei lavoratori e il premio Parità di Genere 2026 di Assolombarda, a testimonianza di una realtà aziendale in cui oltre il 54% della forza lavoro è donna (con assenza di gender pay gap certificata Uni/PdR 125) e il 30% è rappresentato da under 40.

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