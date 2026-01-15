circle x black
Cerca nel sito
 

Federica Torzullo scomparsa da Anguillara, un collega del marito: "Venerdì ha lavato il camion"

"Erano persone solari, lei sempre sorridente. Mi dispiacerebbe se fosse successo qualcosa"

Sopralluogo dei carabinieri, nel riquadro Federica Torzullo
Sopralluogo dei carabinieri, nel riquadro Federica Torzullo
15 gennaio 2026 | 18.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Claudio l'ho visto venerdì intorno alle 14.15, stava al deposito, dove ha il rimessaggio dei mezzi edili, stava lavando il cassone del camion con il tubo dell’acqua. Il cassone era vuoto, era alzato, lo stava solo lavando. Si pulisce dai detriti, di solito quando cambi il materiale. L'ho visto che stava lavando il camion e mi ha salutato". Lo ha raccontato un collega di Claudio, il marito di Federica Torzullo, a 'Dentro la notizia'.

"Claudio non mi aveva detto che si stava separando da Federica, ma voci di paese… è un paese piccolo e ho sentito che si stava separando da Federica. Non li ho mai visti litigare in pubblico - ha aggiunto -. Erano persone solari, lei sempre sorridente. Spero vivamente che lei torni, che sia solo un allontanamento di qualche giorno, lo spero tanto. Mi dispiacerebbe se fosse successo qualcosa".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
federico torzullo marito federica torzullo scomparsa federica torzullo news federica torzullo ultime notizie
Vedi anche
News to go
In pensione a 64 anni nel 2026, quando è possibile
News to go
Giorgia Meloni, oggi il compleanno della premier
Paolo Sorrentino: "La Grazia agli Oscar? Sono diventato grande per i premi" - Video
Federica Torzullo, proseguono le ricerche: videonews nostro inviato
News to go
Pesca, è crisi nera per le vongole nell’Alto Adriatico
News to go
Prezzi alle stelle dei generi alimentari: l'indagine dell'Antitrust
News to go
Sciopero dei taxi, in corso la protesta
News to go
Buoni pasto elettronici, soglia di esenzione a 10 euro nel 2026
News to go
Scuola, al via le iscrizioni per il nuovo anno
News to go
Giochi olimpici invernali, 6 febbraio a San Siro cerimonia di apertura
News to go
Venezuela, rilasciati Alberto Trentini e Mario Burlò
News to go
Luce e gas, novità Arera


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza