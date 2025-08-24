circle x black
Femminicidio Tina Sgarbini, Persico non risponde al pm: è accusato di omicidio pluriaggravato

Il difensore dell'ex compagno della vittima: "Farò istanza per un colloquio in carcere"

24 agosto 2025 | 18.12
Redazione Adnkronos
Si è avvalso della facoltà di non rispondere Christian Persico, l'ex compagno 36enne di Tina Sgarbini, la donna 47enne uccisa in casa a Montecorvino Rovella (Salerno). L'uomo, rintracciato ieri sera dai carabinieri alcune ore dopo il ritrovamento del corpo senza vita della donna, è stato portato in caserma a Battipaglia dove è rimasto in silenzio nel corso dell'interrogatorio davanti al pm che ha disposto il fermo per l'accusa di omicidio pluriaggravato.

A difendere l'uomo è l'avvocato Michele Gallo. "L'ho visto solo per il tempo strettamente necessario per l'interrogatorio - dice all'Adnkronos il penalista - e nelle prossime ore farò un'istanza per avere un colloquio con lui". Ora Persico si trova recluso nel carcere di Fuorni.

