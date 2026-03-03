circle x black
Firenze, 17enne si addormenta sulla tramvia: violentato da uno sconosciuto

La polizia ha arrestato un uomo di 32 anni con l’accusa di violenza sessuale su minore

Auto della polizia - FOTOGRAMMA
03 marzo 2026 | 13.13
Redazione Adnkronos
La polizia di Firenze ha arrestato un uomo di 32 anni con l’accusa di violenza sessuale su minore. La misura è scattata in seguito a un episodio avvenuto nella notte di San Valentino, ai danni di un ragazzo di 17 anni.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, come scrive oggi il 'Corriere Fiorentino', la vittima si era addormentato su un convoglio della tramvia linea T2, diretto verso casa, reduce da una serata trascorsa con amici e sotto l’effetto dell’alcool. Alla fermata 'Regione Toscana', il 32enne – cittadino marocchino, residente in Italia da tre anni e con precedenti penali per reati contro il patrimonio – sarebbe salito sul convoglio, individuando il ragazzo in stato di incoscienza.

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno ricostruito la dinamica: l’indagato avrebbe preso il giovane in spalla, trasportandolo fino alla fermata del parcheggio di viale Guidoni dove, secondo la ricostruzione della Procura, si sarebbe consumata la violenza. Il 17enne è riuscito a liberarsi, fuggire e chiedere aiuto, prima di rivolgersi all’ospedale pediatrico Meyer e presentare denuncia.

L’arresto dell’indagato è avvenuto nei pressi di un giaciglio di fortuna sotto il cavalcavia dove sarebbe avvenuto l’abuso. All’udienza di convalida del fermo l’uomo, assistito dall’avvocato Valentina Bertini, ha risposto alle domande del gip del Tribunale di Firenze, Gianluca Mancuso, chiedendo scusa e dichiarando di aver agito sotto l’effetto dell’alcol, confermando in parte le accuse contestate dalla Procura.

