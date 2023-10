Fitto: "Zes importante opportunità di sviluppo"

Così il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione ed il Pnrr in collegamento alla seconda giornata della V edizione di " 'SUDeFUTURI', energie al sud tra storia e innovazione

"Queste misure rappresentano importanti strumenti per accrescere l'attrattività e la competitività del Mezzogiorno d'Italia riducendo i divari con il resto del Paese e dell'Ue". Lo ha detto Raffaele Fitto il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione ed il Pnrr in collegamento alla seconda giornata della V edizione di " 'SUDeFUTURI', energie al sud tra storia e innovazione. Risorse, ostacoli e opportunità” . Il meeting internazionale organizzato dalla Fondazione Magna Grecia nell’ottocentesca Villa Matarazzo di Santa Maria di Castellabate.

"La Zes unica rappresenta un'importante opportunità di sviluppo e di attrazione degli investimenti, che insieme all'utilizzo efficace delle risorse europee e nazionali, può rendere il Mezzogiorno d'Italia un riferimento importante non solo del nostro paese ma di tutto il continente europeo - ha dichiarato Fitto - Si tratta di un vero e proprio volano decisivo per l'economia del Sud, dell'Italia e del Mediterraneo, capace di segnare una svolta per il rilancio anche in termini di rinnovata centralità dell'intera area, ha proseguito".

"A chi ci critica la risposta è nei fatti - ha continua Fitto, - abbiamo vissuto undici mesi di critiche sul Pnrr e nonostante non abbiamo trovato una situazione semplice oggi mi pare che stiamo invece raggiungendo gli obiettivi che ci siamo prefissati".