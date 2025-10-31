“Sinner? Un campione straordinario ma invece di supportarlo c’è sempre qualcosa che non funziona, perché vivi a Monte Carlo, perché vai qui, perché vai lì, è sempre cosi’, l’Italia ti perdona tutto meno il successo”. Così Flavio Briatore, a margine dell’inaugurazione del suo nuovo locale ‘Crazy Pizza’ a Torino.

“Secondo me il tennis è noioso perché più o meno i primi dieci, quindici sparano tutti bene, forte”, ha aggiunto l’imprenditore cuneese osservando poi: “Adesso che c’è Jannik siamo tutti tennisti, quando c’era Tomba eravamo tutti sciatori, quando c’era Luna Rossa eravamo tutti velisti anche se non avevamo mai visto una barca”

Crazy Pizza apre anche a Torino

Uno spazio distribuito su tre livelli, un investimento superiore al milione e 200 mila euro e 18 dipendenti che a regime arriveranno a 30, ossia a inizio 2026 quando il locale, al momento aperto solo la sera, dovrebbe esserlo anche per il lunch. Sono i numeri di 'Crazy Pizza', il nuovo locale di Flavio Briatore che dopo l'apertura, il 16 ottobre scorso, è stato inaugurato ieri sera a due passi da piazza Castello, nel cuore di Torino.

Già presente a Londra, New York, Monte Carlo, Milano, Roma, Ibiza e Saint-Tropez, dopo Torino, ‘Crazy Pizza', brand del Gruppo Majestas, aprirà a dicembre a Saint Moritz. A fare gli onori di casa, l’imprenditore cuneese, pullover e pantaloni blu, occhiali da sole con lenti azzurre e cappellino. "Perché Torino? Perché no", risponde ai cronisti. “Non capisco lo stupore, Io manco da quarant’anni da questa città ma perché non dovrebbe essere pronta, è una città molto bella, ha tantissime cose, ora anche il tennis e tante altre cose, forse dovrebbe valorizzare un po' di più le sue capacità e le sue priorità”.

Poi, il suo locale, un concept nato nel 2019 dove oltre alla pizza è possibile scegliere piatti della tradizione italiana e un’ampia selezioni di vini, il tutto accompagnato da musica e intrattenimento con camerieri pizzaioli che prima di esibirsi si allenano per almeno due settimane a Dubai .

“Ho ristoranti difficili un po' ovunque, volevo fare qualcosa di facile, in quel caso la scelta è tra l’hamburger e la pizza e io ho scelto la pizza che piace a tutti. Siamo partiti da un’idea semplice e abbiamo creato una realtà, la creatività di un imprenditore e’ quella di creare posti di lavoro e noi creiamo opportunità anche se il problema che abbiamo in Italia è che si perdona tutto tranne il successo e questo succede a chiunque”.