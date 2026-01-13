circle x black
Focolaio di meningite a Napoli, l'ospedale smentisce i social: "E' falso"

La nota: "Si conferma un legame di conoscenza tra tre soggetti affetti da Neisseria meningitidis"

Corsia d'ospedale - (Ipa)
13 gennaio 2026 | 15.39
Redazione Adnkronos
Non ci sono focolai di meningite a Napoli. Lo ha reso noto l'Azienda ospedaliera dei Colli, di cui fa parte l'ospedale Cotugno specializzato nella cura delle malattie infettive, a proposito dell'allarme lanciato attraverso alcuni app di una presunta diffusione di casi di meningite da Neisseria meningitidis (meningococco).

"I casi attualmente ricoverati presso l'Ospedale Cotugno presentano diverse matrici patogene e non sono riconducibili a un unico ceppo infettivo. Tale incidenza rientra nei flussogrammi stagionali attesi, in particolare alla luce del brusco cambio di temperature - comunica l'Azienda ospedaliera - si conferma un legame di conoscenza tra tre soggetti affetti da Neisseria meningitidis; uno dei quali giunto ieri in rianimazione, i restanti due da degenza in reparto in condizioni cliniche stazionarie".

"L'assenza di correlazione cronologica tra le insorgenze non suggerisce l'ipotesi di una catena di contagio diretta. I pazienti sono ad ogni modo in fase di valutazione clinica e il Servizio di Igiene e Sanità pubblica dell'Asl sta completando i protocolli di screening e sorveglianza previsti", si chiude la nota.

