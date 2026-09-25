circle x black
Cerca nel sito
 

Fontanella (Spedali Civili): "Ai nella Neurochirurgia nuova alleata per medici e pazienti"

Il neurochirurgo al congresso nazionale della Sinch: "I medici dovranno conoscere sempre di più le potenzialità di questo strumento"

Marco Fontanella - (Foto Adnkronos)
Marco Fontanella - (Foto Adnkronos)
25 settembre 2026 | 18.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"I medici sono sempre stati clinici delle persone, capaci di riconoscere e sospettare le malattie. Con l’avvento dell’intelligenza artificiale, dovranno conoscere sempre di più le possibilità offerte da questa tecnologia e imparare a utilizzarla come uno strumento al proprio fianco, ma anche al fianco del paziente. È una sfida che dobbiamo affrontare insieme, medici, pazienti e tecnologia". Lo ha detto Marco Fontanella, professore ordinario di Neurochirurgia all’Università di Brescia e direttore dell’Unità Operativa di Neurochirurgia degli Spedali Civili di Brescia, intervenuto al 75.esimo Congresso nazionale della Società italiana di neurochirurgia, a Catania.

"Nel futuro – ha aggiunto Fontanella – l’intelligenza artificiale avrà un ruolo sempre più importante anche nelle discipline mediche e nella cura dei pazienti. Finora abbiamo assistito alla crescente diffusione della robotica, diventata una tecnologia sempre più rilevante in sala operatoria. Ora l'Ai apre una nuova fase e ci pone di fronte a sfide altrettanto importanti".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sanità neurochirurgia Ai sinch congresso catania
Vedi anche
Festa di Roma, la direttrice artistica Paola Malanga: "Da Jovanotti a Morgan, la musica sarà protagonista" - Video
Russia, Salvini: "Attacco droni? Fake news, lavoriamo su caro vita" - Video
Suppletive Reggio Calabria, Cannizzaro: "Sono certo del risultato positivo del centrodestra" - Video
De Luca: "Il governo dovrebbe scusarsi altro che celebrarsi" - Video
Trump sfotte Biden e Xi ride, il 'retroscena' alla Casa Bianca - Video
Caro carburanti? Nardella sceglie il cavallo: "Altro che bollo auto" - Video
Netanyahu parla all'Onu e assemblea si svuota: "Codardi, andatevene" - Video
Tale e Quale Show, Paola Perego diventa Ornella Vanoni: la somiglianza è sorprendente - Video
Russia, Crosetto: "Notizia allarme Cia? Non risulta a noi né agli altri governi" - Video
Mercati cauti con occhi su Trump-Xi e rendimenti Bond - Video
"Grazie Comandante": il messaggio inaspettato della Torre di controllo per l'ultimo volo - Video
Buca il gommone dei migranti nel canale della Manica, il video del suprematista britannico Danny Tommo


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza