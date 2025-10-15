Food:  Cerullo (Oleificio Zucchi), 'olio evo tra i pilastri della dieta mediterranea'

"Evo master class, il nostro ultimo progetto della durata di tre anni, ha come obiettivo la formazione degli studenti degli istituti alberghieri. Grazie allo sviluppo di materiali con cui i docenti possano insegnare ai ragazzi le valenze dell'olio extravergine di oliva e quanto possa far bene. Così facendo questi studenti diventeranno ambasciatori di uno dei pilastri portanti della dieta mediterranea". È quanto affermato da Mariella Cerullo, direttore relazioni istituzionali di Oleificio Zucchi, alla XV edizione dello Human&Green Retail Forum 2025, intitolato 'La dieta mediterranea come bussola del retail sostenibile', presso la Fondazione Università degli Studi di Milano (UniMi).