Food: De Natale (Crai), 'bene strumenti innovativi per comunicare efficacemente corretti stili di vita'

"Per noi è importante approfondire e valutare i valori della dieta mediterranea. Siamo una rete fatta di punti di vendita di prossimità e, quindi, l'aspetto della promozione di corretti stili di vita e di un'alimentazione sana e genuina, che parta anche dai prodotti del territorio, è fondamentale, così come lo è l'innovazione. Abbiamo la necessità di essere più efficaci nel comunicare i valori nutrizionali dei prodotti e gli stili di vita salutari, quindi questo aspetto di comunicazione efficace può passare anche ovviamente attraverso strumenti innovativi". Così Roberta De Natale, qualità e sostenibilità di Crai, alla XV edizione dello Human&Green Retail Forum 2025 alla Fondazione Università degli Studi di Milano (UniMi).