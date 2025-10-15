Food:  Solaini (Plef), 'al lavoro su corso di laurea e ciclo di incontri dedicato a felicità'

"Stiamo progettando due attività che vanno nella stessa direzione, ossia quella di cercare di garantire il diritto, e forse anche il dovere, di cercare di stare bene e di essere felici, anche nel mondo del lavoro. Stiamo organizzando insieme all'Università Cattolica un corso di laurea che si chiamerà Umanesimo e Impresa e stiamo organizzando, con l'interesse del Comune di Milano, una serie di incontri e di eventi sul tema della felicità, che significa speranza, futuro, etica e quindi anche sostenibilità". Lo ha detto Raffaele Solaini, consigliere di Planet Life Economy Foundation - Plef, alla XV edizione dello Human&Green Retail Forum 2025, intitolato 'La dieta mediterranea come bussola del retail sostenibile' e organizzato da Plef presso la Fondazione Università degli Studi di Milano (UniMi).