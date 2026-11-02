Fortune Italia, Antonella Ferrara nella lista 'Most Powerful Women 2026'

Antonella Ferrara, fondatrice, presidente e direttrice artistiche di Taobuk - Taormina International Book Festival, è stata inserita da Fortune Italia nella prestigiosa classifica Most Powerful Women (MPW) 2026. Il riconoscimento celebra le 50 eccellenze femminili del Paese che hanno dimostrato il contributo decisivo delle donne nei ruoli apicali della tecnologia, dell'editoria, della finanza, delle professioni STEM e della cultura. La MPW Convention si è svolta a Milano, ospitata nella prestigiosa sede della SDA Bocconi School of Management, riunendo la community delle professioniste, manager e imprenditrici che figurano quest’anno nell’ambita lista. L'inserimento di Antonella Ferrara in questa rosa ristretta "premia una traiettoria unica nel panorama nazionale. Attraverso la nascita e la crescita di Taobuk, la sua creatrice è riuscita a trasformare una visione letteraria in una solida realtà d'impresa culturale internazionale, capace di generare un indotto economico e d'immagine straordinario per il territorio. Un traguardo significativo se confrontato con i dati nazionali dell'Osservatorio Donne Executive di SDA Bocconi emersi durante il forum, secondo cui in Italia le donne rappresentano appena il 17% degli executive e solo il 6% degli Amministratori Delegati- si legge in una nota - La governance di Taobuk si pone così quale modello di gestione virtuoso, che dimostra come l'industria della cultura possa scardinare i divari strutturali storici del Paese".

"Essere inserita tra le Most Powerful Women di Fortune Italia è prima di tutto un onore collettivo, che accende i riflettori su una transizione culturale non più rimandabile", dichiara Antonella Ferrara. "Questo riconoscimento non premia un singolo percorso, ma testimonia la solidità e la maturità di una leadership femminile diffusa, capace di generare valore economico, sociale e di pensiero in ogni settore. I dati emersi dall'Osservatorio ci ricordano quanta strada resti da fare, ma confermano anche che il soffitto di cristallo si rompe definendo nuovi modelli fin dalle scelte formative. Il vero cambiamento strutturale avverrà quando la presenza delle donne ai vertici non sarà più considerata un'eccezione straordinaria, ma il naturale riflesso di un sistema equo, basato sulle competenze e sul merito". La selezione MPW 2026 fotografa il meglio delle energie femminili in Italia. Tra i nomi più illustri dello sport e della cultura compaiono le campionesse Paola Egonu e Federica Brignone, scienziate di fama internazionale come Barbara Mazzolai, e figure chiave del mondo finanziario, istituzionale e manageriale come Alberta Figari (presidente di Tim), Edith Gabrielli (direttrice del VIVE), Antonella Baldino, Marina Natale, l'esperta di etica dell'IA Benedetta Giovanola, Chiara Andreoletti (amministratore delegato Eni Rewind), la fisica Gabriella Greison, Cristina Mazzantini (direttrice della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea) e Laura Ramaciotti (presidente della Conferenza dei Rettori CRUI). Un segnale importante del cambiamento in atto, che restituisce visibilità a percorsi femminili capaci di aprire nuove strade e ampliare gli orizzonti della partecipazione e della rappresentanza. Perché una società più equa si costruisce anche attraverso il valore delle donne, la libertà delle loro visioni e il peso concreto delle loro decisioni.