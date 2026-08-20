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Caos a Ventimiglia, fulmine manda in tilt la sala comando della stazione: stop ai treni, ora la circolazione è in lenta ripresa

In corso l'intervento tecnico per ripristinare il traffico ferroviario regolare nell'area. Colpito, sempre da un fulmine, anche un locomotore tra Sestri Levante e Riva Trigoso

Binari del treno - (Fotogramma/Ipa)
Binari del treno - (Fotogramma/Ipa)
20 agosto 2026 | 15.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Circolazione ferroviaria in lenta ripresa, dopo lo stop di oggi, giovedì 20 agosto, dalle 12.45 alla stazione di Ventimiglia. Un fulmine ha colpito la sala comando, mandando i sistemi informatici in tilt. Sono in corso gli interventi tecnici di Rfi per ripristinare la regolare circolazione.

I treni Intercity e Regionali possono registrare ritardi e subire limitazioni di percorso così come si legge sul sito di Trenitalia che segnala i treni che subiranno variazioni (IL TABELLONE). Rallentamenti nel corso della giornata anche sulle linee del Levante ligure per anormalità riscontrate ad alcuni scambi della linea.

Fulmine colpisce locomotore Freccia tra stazioni Sestri Levante e Riva Trigoso

Sempre questa mattina un altro fulmine ha colpito il locomotore del treno Freccia 8601 Genova-Roma tra le stazioni di Sestri Levante e Riva Trigoso. I passeggeri sono stati fatti scendere e trasferiti su un altro treno.

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fulmine stazione ventimiglia maltempo stazione ventimiglia stazione ventimiglia treni treni stazione ventimiglia
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