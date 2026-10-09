Gemelli siamesi, neurochirurgo Giussani: "Con gli avatar separazioni più precise e sicure"

Al Congresso Sinch il modello iterativo sviluppato per pianificare il complesso intervento su due gemelle siamesi
“La separazione dei gemelli siamesi rappresenta uno dei capitoli più complessi della neurochirurgia per l’estrema rarità dei casi e per le difficoltà diagnostiche, tecniche, chirurgiche e multidisciplinari”. Lo ha detto Carlo Giorgio Giussani, direttore della clinica Neurochirurgica della Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori di Monza e della Scuola di specializzazione in Neurochirurgia dell’Università Milano-Bicocca, nonché responsabile della sezione Neurochirurgia pediatrica della Società italiana di neurochirurgia, in occasione del 75esimo Congresso nazionale della Sinch che si è svolto nei giorni scorsi a Catania.
Nel corso dell'evento scientifico, Giussani ha presentato un abstract sulla pianificazione della separazione di due gemelle siamesi attraverso avatar virtuali e fisici. “Le abbiamo studiate e trattate per circa un anno e mezzo - spiega - La chirurgia ha previsto più fasi: due separazioni neurovascolari, l’impianto delle protesi per espandere la pelle e, infine, la separazione definitiva. Dopo ogni intervento – ha aggiunto - l’anatomia del sistema nervoso e vascolare cambiava drasticamente. Dovevamo quindi ristudiarla da capo, creare nuovi avatar e ripianificare le procedure successive, adattandoci anche alle modificazioni inattese”.
Il percorso iterativo ha combinato realtà aumentata, simulazioni virtuali, oltre 30 modelli tridimensionali e prove in sala angiografica. “Con piccoli palloncini - ha illustrato Giussani - abbiamo chiuso temporaneamente arterie e vene importanti, osservando la risposta delle bambine e individuando una possibile strada microchirurgica”. È un esempio di come la tecnologia possa rappresentare un valido ausilio ma che non si sostituisce al ruolo e all’esperienza del neurochirurgo. “La tecnologia rende il gesto chirurgico più sicuro, ma non sostituisce lo studio dell’anatomia e l’autonomia cognitiva del chirurgo. È un supporto alla competenza, non un’alternativa”, ha concluso.