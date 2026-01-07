circle x black
Cerca nel sito
 

Gennaio gelido, Mercalli: "Inverno freddo come una volta ma dura poco"

Il climatologo all'Adnkronos: "Nelle prossime ore correnti più umide in arrivo"

Una giornata gelida
Una giornata gelida
08 gennaio 2026 | 00.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una settimana invernale, poi il freddo se ne va. Il quadro meteo di gennaio 2026 in questi giorni propone temperature rigide, con maltempo che imperversa tra pioggia e neve. La 'rasoiata', però, si esaurirà in tempi relativamente brevi. "L'episodio di freddo sostanzialmente si chiuderà entro questa settimana", dice Luca Mercalli, climatologo e divulgatore scientifico, all'Adnkronos.

"Una settimana invernale, novecentesca: abbiamo avuto un episodio freddo, sotto la media, ma che sarebbe stato assolutamente normale per quegli inverni classici che avevamo negli anni '80 e '90, prima che il surriscaldamento globale portasse all'innalzamento delle temperature. A dicembre il freddo è arrivato solo il 31", afferma l'esperto.

"Abbiamo avuto temperature che, in pianura padana, sono state tra i -3 e i -7, -8 gradi. In montagna - continua - sopra i mille metri siamo attorno ai -10, -15: quindi un bell'episodio di normale inverno, di 'vero' inverno' che, adesso, ci stupisce un po'", con temperature e condizioni che sono state "meno consuete per questi ultimi 25 anni, nei quali episodi di freddo sono stati più rari. Ma nella storia recente ne abbiamo avuto di molto peggiori: ricordo quello del 2012 che è stato nettamente più intenso, ma anche quello del febbraio del 2018".

Le previsioni però non permetteranno di rimettere nell'armadio il piumino artico: "Manteniamo l'assetto invernale perché l'inverno è ancora lungo, è fatto ancora di circa due mesi e mezzo e potranno esserci nuovi episodi di freddo". Anche se, conclude Mercalli, con "le previsioni oggi disponibili sappiamo che l'episodio di freddo sostanzialmente si chiuderà entro questa settimana, tra giovedì e venerdì, sostituito da correnti atlantiche molto più umide, che porteranno anche della pioggia, a bassa quota in pianura e, speriamo, nevicate in montagna".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
meteo gennaio freddo quanto dura freddo quando finisce
Vedi anche
Riccardo morto a Crans-Montana, il maestro di nuoto: "Ragazzo sensibile, è sciagura immane" - Video
News to go
Lotteria Italia e biglietti vincenti, Lazio domina nei premi
Iran, continuano le proteste: manifestanti in strada dopo vittime e arresti - Video
Crans-Montana, per i pazienti del Niguarda "la prognosi rimane riservata"
Incendio Crans-Montana, medico Niguarda: "Su decorso feriti si naviga a vista"
News to go
'App', il tribunale di Roma certifica il malfunzionamento del software
News to go
Natale, 1 italiano su 2 pensa di riciclare i regali
Rocca da Papa Leone, l'incontro in Vaticano - Video
Crans-Montana, la videonews del nostro inviato
Venezuela, attacco a Fuerte Tiuna: colpito il 'cuore militare' - Video
Attacco al Venezuela, aeroporto colpito e raffica di esplosioni - Video
Venezuela, attacco a Caracas: elicotteri in azione e esplosioni - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza