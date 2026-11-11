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Bimba di 6 anni morta al Gaslini di Genova, aperta inchiesta: domani l'autopsia

Si procede per omicidio colposo al momento contro ignoti

Immagine di repertorio - FOTOGRAMMA
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11 novembre 2026 | 14.10
Redazione Adnkronos
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La morte della bambina di 6 anni al Gaslini di Genova, avvenuta nella notte tra il 4 e il 5 novembre, è ora al centro di un’inchiesta per omicidio colposo. Domani sarà eseguita l’autopsia sul corpo della piccola, per accertare le cause del decesso e ricostruire quanto accaduto durante il percorso sanitario. L’esame autoptico è stato affidato al medico legale Rosario Barranco, nell’ambito dell’inchiesta coordinata dal pm Giuseppe Longo, che ha aperto un fascicolo al momento contro ignoti. I genitori della bambina, assistiti dall’avvocato Simone Vernazza, hanno nominato come consulente di parte il medico legale Enzo Profumo.

Nei giorni scorsi la famiglia aveva chiesto che venisse fatta piena luce sul percorso sanitario seguito dalla figlia a partire dall’accesso al pronto soccorso, avvenuto alle 9 del mattino per un broncospasmo. I genitori, residenti a Milano, si erano trasferiti a Genova proprio per poter stare vicino all’ospedale pediatrico, dove la bambina era in cura da tempo per una malattia congenita. Subito dopo la tragedia i familiari erano stati ascoltati dalla polizia giudiziaria: per questa ragione, al momento, non hanno presentato un esposto.

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