Genova, cade da tromba delle scale in B&B: morto turista Usa

Dai primi elementi raccolti, sembrerebbe che l’uomo abbia perso l’equilibrio poco dopo essere uscito dalla sua stanza

18 novembre 2025 | 22.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un turista statunitense di circa 70 anni è morto oggi in serata dopo essere precipitato dal quarto piano nella tromba delle scale del B&B in cui soggiornava.

La tragedia è avvenuta intorno alle 20 in via Caffaro. Sul posto sono intervenuti il 118 e la Croce Verde Genovese, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sull’accaduto indagano i carabinieri.

Al momento non è chiaro se si tratti di un incidente, di un gesto volontario o di altre circostanze: tutte le ipotesi restano aperte. Dai primi elementi raccolti, sembrerebbe che l’uomo abbia perso l’equilibrio poco dopo essere uscito dalla sua stanza.

