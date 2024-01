E' stata rigettata dalla Corte d'appello di Brescia l'istanza di revisione del processo, avanzata dai legali del ginecologo Severino Antinori. Il medico era stato condannato a sei anni e mezzo di reclusione con l'accusa di aver prelevato nella primavera del 2016 gli ovociti a una giovane infermiera spagnola nella Clinica Matris.

"Il professor Severino Antinori esprime profondo sconcerto dopo aver appreso che in serata la Corte di Appello di Brescia ha respinto la richiesta di revisione - riferiscono all'Adnkronos i suoi legali, Tommaso Pietrocarlo e Gabriele Maria Vitiello -. Nonostante la ritenuta ammissibilità della domanda di revisione e nonostante la rilevante testimonianza di una collaboratrice del professor Antinori, che ha escluso ogni ipotesi di violenza, la Corte ha incredibilmente tradito ogni aspettativa di verità! Il professor Antinori, sentendosi vittima di un ennesimo grave sopruso, inizierà lo sciopero della fame come segno di protesta e come unica forma di reazione possibile verso questo provvedimento ingiusto per dimostrare la sua innocenza".

