I giocattoli morbidi sono pericolosi e Amazon li rimuove dal catalogo. L'azienda di Jeff Bezos ha iniziato a non mettere più in vendita prodotti sensoriali a causa della crescente preoccupazione per la salute e la sicurezza dei bambini, in quanto alcuni articoli non sarebbero conformi alle leggi, i regolamenti e le politiche di Amazon.

Come riportato dal media americano Wesh, la rimozione dei giocattoli morbidi avverrebbe in seguito a un avvertimento della Commissione statunitense per la sicurezza dei prodotti di consumo (CPSC), che ha segnalato come nella vendita da parte dei rivenditori di questi articoli ce ne siano anche di contraffatti e falsi. Secondo quanto comunicato dalla CPSC, gli stessi non sarebbero conformi ai requisiti di sicurezza federali per i giocattoli per bambini e possono contenere perline d'acqua, piccole parti, piombo, ftalati e altre sostanze pericolose.

I giocattoli contraffatti, in particolare, potrebbero non riportare le avvertenze, l'indicazione dell'età consigliata, le informazioni di tracciabilità o l'identificazione del produttore, oppure potrebbero essere venduti senza i test e le certificazioni richiesti per i prodotti per bambini.

Nel caso in cui l'involucro esterno di un giocattolo contraffatto si lacerasse o si rompesse, i bambini potrebbero essere esposti a perline d'acqua, liquidi, polveri, sabbia o altri gel che potrebbero essere ingeriti o causare occlusioni intestinali, soffocamento, aspirazione, esposizione a sostanze chimiche, rischi di inalazione o altre lesioni. I giocattoli potrebbero anche portare con sé il rischio di ustioni, potendo raggiungere temperature pericolosamente elevate se esposti a calore intenso.