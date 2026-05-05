circle x black
Cerca nel sito
 

Giornalismo, Barachini: "Occorre disarmare parole e unire ciò che è diverso"

Il sottosegretario insignito del Premio Euro Mediterraneo

Giornalismo, Barachini:
05 maggio 2026 | 14.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Il mare è uno strumento di comunicazione straordinario e il Mediterraneo parla un linguaggio universale, quello del diritto umano di aiutare e salvare le persone in mare. Come diceva Papa Francesco, occorre disarmare le parole, conoscere sempre di più, raccontare sempre di più, perché la conoscenza supera ogni preoccupazione, ogni paura e aiuta a capire”. Sono le parole del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all’informazione e all’editoria, Alberto Barachini, insignito del Premio Giornalismo Euro Mediterraneo nella sede del Circolo degli Esteri. “Il Mediterraneo è quel mondo che tiene unito ciò che è sempre stato diverso e oggi c’è bisogno proprio di questo”, aggiunge Barachini.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Giornalismo Mediterraneo Diritto umano Salvare le persone
Vedi anche
Zanardi, il lungo applauso all'arrivo del feretro in basilica a Padova - Video
News to go
Elezioni politiche e nuovo sistema di voto, centrodestra punta a primo via libera entro estate
News to go
Sciopero scuola 6 e 7 maggio: rischio stop alle lezioni, i motivi della protesta - Video
Barachini: "Occorre disarmare parole e unire ciò che è diverso" - Video
Torino, rapina supermercato e durante fuga si cambia più volte d’abito - Video
Inter campione d'Italia, lo scudetto è nerazzurro: la videonews
News to go
Intelligenza artificiale, i giovani e i legami emotivi con i chatbot
Mestre, tentato assalto anarchici a gazebo Fratelli d'Italia per Alfredo Cospito - Video
Roma, presidio Flotilla alla Farnesina: "Liberate Thiago e Saif" - Video
News to go
Dal pediatra fino a 18 anni d'età, la proposta nella bozza della riforma sui medici di famiglia
Delia cambia il testo di Bella Ciao al Concertone: "Così è più attuale" - Video
Elly Schlein al concertone del primo maggio: "Buon lavoro" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza