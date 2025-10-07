circle x black
Cerca nel sito
 

Giovani, sondaggio Studenti.it sul fallimento: 26% di 2.040 ragazzi causa soprattutto tristezza

Giovani, sondaggio Studenti.it sul fallimento: 26% di 2.040 ragazzi causa soprattutto tristezza
07 ottobre 2025 | 19.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Il fallimento fa paura? Sì, ma non solo. Un sondaggio realizzato su Studenti.it (http://www.studenti.it) compilato da 2.040 utenti ci racconta un quadro ricco di sfumature: emozioni intense, timori concreti, ma anche strategie per rialzarsi. Ecco cosa emerge, punto per punto.

1) Cosa proviamo quando pensiamo al fallimento. La parola 'fallimento' attiva soprattutto tristezza (26%), seguita da rabbia (24%) e ansia (16%). Una parte del campione dice di non averci mai pensato davvero (15%); altri lo considerano 'parte della vita' (12%). Una minoranza dichiara che la prospettiva di fallire li motiva (8%). Prevalgono quindi emozioni negative (tristezza, rabbia, ansia), segno che il fallimento viene ancora percepito come minaccia all’autostima. Allo stesso tempo, l’idea che 'fa parte della vita' e la quota che lo trasforma in motivazione mostrano spiragli di una cultura della crescita.

2) Qual è il timore più grande legato al fallimento. La paura dominante è “non trovare la mia strada” (23%). Seguono deludere gli altri (18%) e deludere me stesso/a (18%). Un 15% dice “non ho paura, ci provo”, mentre essere giudicati (13%) e non riuscire a migliorare (12%) chiudono la lista. Il timore non riguarda tanto l’errore singolo, quanto la direzione: scegliere il percorso giusto, dare senso alle scelte. Il giudizio altrui pesa, ma pesa anche il proprio. È qui che entrano in gioco orientamento, informazioni chiare e contesti che permettano di sperimentare senza etichette.

3) Cosa facciamo, concretamente, quando falliamo. La risposta più comune è “mi abbatto, ma poi riparto” (36%). In molti analizzano l’errore (26%), altri si bloccano (16%) o non sanno come reagire (11%). Un 7% finge che non sia successo, mentre solo il 5% chiede aiuto. Esiste una resilienza di base: ci si abbatte, ma si riparte. Il dato sull’analisi dell’errore è incoraggiante perché è la leva che trasforma il fallimento in apprendimento. Restano due segnali d’allarme: il blocco e la difficoltà a chiedere aiuto (percentuale bassa ma significativa). Qui scuola, famiglia e pari possono fare la differenza.

4) Cosa aiuterebbe ad avere meno paura di sbagliare. La risposta più votata sorprende: “Niente, ci devo passare da solo” (31%). Poi un ambiente scolastico/universitario più empatico (16%), sapere che anche gli altri falliscono (15%), più esperienze pratiche (15%), genitori/prof più comprensivi (13%) e un percorso di supporto psicologico (11%). Molti ragazzi sentono che il lavoro sul fallimento è personale. Ma chiedono anche contesti che non trasformino l’errore in stigma: empatia, comprensione, normalizzazione dell’errore e pratica (laboratori, progetti, prove sul campo) per imparare facendo.

Per gli studenti sapere che la tristezza o la rabbia sono reazioni comuni può aiutare a non spaventarti delle emozioni. Se ti blocchi, prova a fare un passo micro (una mail, una pagina, una richiesta di chiarimento): l’azione sblocca il loop mentale. Ricorda: analizzare l’errore è già una strategia scelta da 1 studente su 4. Per la scuola e l’università, gli studenti chiedono empatia e pratica. Rubriche di valutazione trasparenti, feedback orientati al processo, spazi per riprovare e valutazioni che premino i progressi riducono la paura e aumentano la motivazione. Per i genitori e i prof: il rischio più temuto è “non trovare la strada”. Aiuta a esplorare (open day, colloqui di orientamento, tirocini brevi), valida il percorso più che il voto singolo e normalizza i passaggi a vuoto (succede a tutti, anche agli adulti). Dal sondaggio emerge un rapporto complesso: il fallimento fa male, ma può diventare motore di crescita. Gli studenti temono soprattutto di sbagliare direzione, non tanto l’errore in sé; quando cadono, molti si rialzano e una buona parte analizza ciò che non ha funzionato. Per ridurre la paura servono ambienti più empatici, occasioni pratiche e una narrazione che normalizzi l’errore come tappa dell’apprendimento. Il resto, lo dicono i ragazzi, tocca a ciascuno di noi, passo dopo passo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
giovani studenti.it tristezza fallimento
Vedi anche
Ilaria Salis: "Vittoria, ora processatemi in Italia" - Video
Ilaria Salis, l'accusa del leghista Stancanelli: "Salvata da 30-40 Popolari" - Video
Trump contro Greta Thunberg: "Una piantagrane pazza" - Video
Greta Thunberg e la Flotilla: "Non siamo eroi, abusi da Israele" - Video
Elezioni Calabria, Tridico: "Amarezza e delusione, astensionismo qui è maggioranza" - Video
Regionali Calabria, l'abbraccio di Tajani a Occhiuto: "Vittoria del centrodestra unito" - Video
Mafia, 40 anni fa all'Asinara Falcone e Borsellino scrissero l'ordinanza del maxi processo - Videonews della nostra inviata
Corteo pro Pal a Roma, incappucciati e guerriglia in centro - Video
Freedom Flotilla verso Gaza: "Aereo israeliano sta sorvolando nostra nave" - Video
Landini: "Attivisti Flotilla meritano una medaglia"
Fratoianni attacca Salvini: "Sue parole indegne, giù le mani dal diritto di sciopero" - Video
Flotilla, Schlein in piazza: "Questa giornata dimostra che Italia è migliore di chi la governa" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza