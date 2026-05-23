Giuseppe Conte visita il 'bunkerino' di Falcone e Borsellino

Il leader del M5S Giuseppe Conte ha visitao oggi il 'bunkerino' del Palazzo di giustizia di Palermo, gli uffici dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che oggi sono diventati un museo. Come guida d'eccezione Giovanni Paparcuri, l'autosta del giudice Rocco Chinnici, che scampò all'attentato. Dopo la strage Chinnici, Paparcuri lavorò a lungo con Falcone e Borsellino. "Quando ci chiudevamo qui con Falcone avevamo la nostra piccola oasi per lottare contro la mafia", si legge in un post di Conte. "Questa mattina ho provato una profonda emozione ascoltando le testimonianze di chi c'era qui fra le stanze del "bunkerino" del Tribunale di Palermo in cui Giovanni Falcone con Paolo Borsellino si batteva con tutte le sue energie morali e fisiche per sconfiggere la mafia".

E aggiunge: "Non hanno ucciso le idee di Falcone il 23 maggio del '92, non hanno ucciso il valore e l'impegno di Francesca Morvillo, degli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro". Poi conclude: "Dobbiamo coltivare la speranza e dare il massimo per seguire l'esempio, battendoci insime ai campioni antimafia che abbiamo portato in Parlamento. Dobbiamo tornare al Governo per spazzare via le norme con cui hanno spuntato le armi alla giustizia contro mafie e corruzione".