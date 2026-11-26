Gsk ha annunciato oggi i risultati positivi dello studio di fase III di non inferiorità, denominato Ocean, che ha confrontato l’efficacia e la sicurezza di depemokimab (somministrato due volte l’anno) rispetto a mepolizumab (somministrato mensilmente) in pazienti affetti da granulomatosi eosinofilica con poliangioite (Egpa) che ricevevano la terapia standard. Lo studio - informa una nota di Gsk - ha raggiunto l’endpoint primario, dimostrando la non inferiorità di depemokimab rispetto a mepolizumab nel favorire la remissione della malattia, un obiettivo terapeutico chiave nell’Egpa. Nel corso dello studio, l’incidenza complessiva e la gravità degli eventi avversi sono risultate simili in entrambi i bracci di trattamento, in linea con il profilo di sicurezza già noto di depemokimab. I risultati - si legge - confermano il potenziale di depemokimab come prima opzione terapeutica ad azione ultra-prolungata per i pazienti affetti da Egpa, una malattia infiammatoria cronica caratterizzata dall’infiammazione dei vasi sanguigni di piccolo e medio calibro (vasculite).

Sebbene rara - sottolineano dall'azienda - l’Egpa può causare danni d’organo e, in assenza di un trattamento adeguato, può rappresentare una minaccia per la vita. I pazienti vengono spesso trattati con corticosteroidi orali ad alto dosaggio e immunosoppressori. Tale approccio non è tuttavia sufficiente a mantenere il controllo della malattia, esponendo i pazienti al rischio di recidive e alle complicanze associate all’uso prolungato di questi farmaci. "Mepolizumab di Gsk è stato il primo farmaco biologico approvato per l’Egpa; tuttavia, resta la necessità di ulteriori opzioni terapeutiche in grado di offrire una protezione duratura contro le recidive". "Questi dati confermano il profilo a lunghissima durata d’azione di depemokimab, dimostrando che il farmaco potrebbe aiutare i pazienti a ottenere la remissione della malattia con una somministrazione semestrale, riducendo la necessità di ricorrere a corticosteroidi e altre terapie immunosoppressive. Siamo impazienti di condividere i risultati con gli enti regolatori, contribuendo così a un’ulteriore evoluzione dello standard di cura per le persone affette da Egpa" ha dichiarato Kaivan Khavandi, SVP e Global Head della divisione R&D per le aree Respiratoria, Immunologia e Infiammazione presso Gsk.

I risultati completi dello studio - dettaglia la nota - saranno presentati in occasione di un prossimo congresso scientifico, pubblicati su una rivista sottoposta a revisione paritaria (peer-review) e utilizzati a supporto delle richieste di autorizzazione presso le autorità sanitarie di tutto il mondo. Depemokimab non è attualmente approvato per il trattamento dell’Egpa in alcun Paese. È invece approvato negli Stati Uniti per il trattamento dell’asma grave, e nell’Unione Europea, in Giappone, Cina e Regno Unito per il trattamento dell’asma grave e della rinosinusite cronica con poliposi nasale (CRSwNP). Depemokimab - conclude la nota - "è il primo farmaco biologico ad azione ultra-prolungata approvato per alcune malattie respiratorie caratterizzate da un’infiammazione di tipo 2, come l’asma grave e la rinosinusite cronica con poliposi nasale (CRSwNP). È inoltre in fase di studio per altre patologie, tra cui la Bpco. Il farmaco combina un’elevata affinità di legame per l’interleuchina-5 (IL-5, una proteina che svolge un ruolo chiave nell'infiammazione di tipo 2) e un’elevata potenza con un’emivita prolungata, che consente una somministrazione semestrale".