Gualtieri depone fiori alla Torre dei Conti: "Giornata di grande dolore" - Video

"Oggi è un giorno di grande dolore. Ieri è stata una giornata davvero tragica con i terribili crolli, poi l'intervento eroico dei vigili del fuoco che vanno ringraziati ed encomiati perché hanno rischiato la vita e lavorato fino all'ultimo per cercare di salvare la vita di un lavoratore che purtroppo poi non ce l'ha fatta. Siamo qui oggi a esprimere il cordoglio, il mio e dell'amministrazione comunale e di tutta la città: i romani hanno seguito con grande partecipazione questa tragedia". Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, dopo aver deposto un mazzo di fiori a largo Corrado Ricci, luogo del crollo della Torre dei Conti, ricordando che domani nella Capitale sarà lutto cittadino, "un atto doveroso".