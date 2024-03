Gualtieri: “Roma, si cominciano a vedere i segni di un cambiamento”

Gualtieri: “C'è tantissimo da fare, però si cominciano a vedere i segni di un cambiamento della città. I tanti cantieri ci mostrano come sarà la Roma di domani, quello di piazza Venezia è il più impegnativo ma sarà la stazione metropolitana più bella del mondo, una stazione museo di cui saremo orgogliosi noi, i nostri figli e tutte le generazioni future. E un regalo che facciamo a tutto il mondo” ha detto Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma, in occasione della conferenza “I Municipi per Roma” presso il Palazzo dell'Informazione Adnkronos