L'ingegnere cinese 33enne Zewei Xu, arrestato il 3 luglio dello scorso anno a Malpensa su mandato degli Usa, è stato estradato negli Stati Uniti. Secondo l'Fbi l'uomo avrebbe fatto parte di un team di hacker che avrebbe carpito informazioni anche dall'università del Texas in merito a terapie e vaccini anti-Covid nel 2020. La Cassazione aveva rigettato il ricorso della difesa e nei giorni scorsi il ministero della Giustizia ha dato l'ok alla procedura di estradizione.