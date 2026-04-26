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Spionaggio su vaccini anti-Covid, estradato dall'Italia hacker cinese ricercato dagli Usa

Si tratta dell'ingegnere cinese 33enne Zewei Xu, arrestato il 3 luglio dello scorso anno a Malpensa, su mandato degli Usa

Agente dell'Fbi (Fotogramma/Ipa)
Agente dell'Fbi (Fotogramma/Ipa)
26 aprile 2026 | 22.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'ingegnere cinese 33enne Zewei Xu, arrestato il 3 luglio dello scorso anno a Malpensa su mandato degli Usa, è stato estradato negli Stati Uniti. Secondo l'Fbi l'uomo avrebbe fatto parte di un team di hacker che avrebbe carpito informazioni anche dall'università del Texas in merito a terapie e vaccini anti-Covid nel 2020. La Cassazione aveva rigettato il ricorso della difesa e nei giorni scorsi il ministero della Giustizia ha dato l'ok alla procedura di estradizione.

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vaccini hacker cinese extradizione
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