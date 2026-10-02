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Hicken (Novo): "Prevenzione importante quanto la cura"

'È importante essere uniti per promuovere la prevenzione e l'inclusione'

Mark Hicken - Adnkronos
Mark Hicken - Adnkronos
02 ottobre 2026 | 10.16
Paola Olgiati
LETTURA: 1 minuti

"La gestione delle malattie riguarda tanto la prevenzione quanto la cura. Stare insieme alle persone, portare l'idea del movimento e dello sport nella loro vita è davvero importante. Permette alle persone di prendere il controllo di sé e noi vogliamo far parte di questa storia, aiutando tutti a vivere una vita più sana". Lo ha detto Mark Hicken, Senior Vice President Europe and Canada Novo, durante la prima edizione aperta al pubblico della 5K@Easd. Una corsa di 5 chilometri inserita nel programma del 62° Congresso dell'Associazione europea per lo studio del diabete (Easd).

"Questa è la prima volta che la 5K@Easd viene aperta al pubblico. Per noi è fantastico stare insieme a fare sport. È importante essere uniti per promuovere la prevenzione e l'inclusione", conclude Hicken.

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5leasd mark hicken novo
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