Incidente mortale, nella notte, nella galleria 'Pianacci' sulla circonvallazione di Montesilvano (Pescara). Le vittime sono un ragazzo di 23 anni e una donna di 33 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Da una prima ricostruzione i due viaggiavano a bordo di un'auto che, per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro un muro della galleria.