Incidente mortale sulla Brebemi, morta 19enne: fermato ragazzo positivo a stupefacenti

La giovane era scesa dall'auto dopo un tamponamento quando è stata travolta: inutili i soccorsi.

Ventenne ai domiciliari con l'accusa di omicidio stradale

09 agosto 2025 | 14.18
Redazione Adnkronos
Un 20enne è stato fermato per aver travolto e ucciso la 19enne Sofia Galante sulla A35 Brebemi, tra le uscite di Travagliato Ovest e Travagliato Est, in direzione Brescia. La vittima era a bordo di un veicolo coinvolto in un tamponamento nella corsia di sinistra dell'autostrada e, scesa dalla macchina per verificare il danno o parlare con l'automobilista a bordo dell'altra vettura che intanto si era spostata in corsia di emergenza, è stata investita da un altro veicolo in transito. L'impatto le è stato fatale, nonostante i rapidi soccorsi.

Prima di convalidare l'arresto, la magistratura dovrà attendere la conferma ufficiale della positività agli stupefacenti, conferma che arriverà dalle controanalisi e dal referto della medicina legale, e che generalmente arriva nel giro di un paio di settimane, secondo quanto riporta la polizia stradale di Brescia. I primi esami tossicologici effettuati in ospedale hanno dato esito positivo.

Le altre persone coinvolte nell'incidente, compreso il ventenne agli arresti domiciliari con l'accusa di omicidio stradale, non hanno riportato ferite gravi e sono state condotte in ospedale. Il tratto, all'altezza di Travagliato, è rimasto chiuso per diverse ore per consentire alla Polizia stradale e ai sanitari le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica.

