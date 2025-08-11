Stava attraversando sulle strisce pedonali la donna di 72 anni, investita e uccisa a Milano da un'auto con targa francese, poi, risultata rubata. La macchina, da quanto si apprende, potrebbe essere stata guidata da un minore che - insieme ad altri tre amici descritti come 'ragazzini' da chi ha visto le immagini delle telecamere presenti in zona - si sono dati alla fuga a piedi lasciando la macchina sulla carreggiata. L'auto risulta rubata, nelle scorse ore, a un turista francese. La polizia locale è a lavoro per trovare i protagonisti dell'incidente avvenuto intorno alle ore 12 in via Saponaro, in zona Gratosoglio. Sul caso il pubblico ministero Enrico Pavone ha aperto un fascicolo per omicidio stradale aggravato dall'omissione di soccorso.