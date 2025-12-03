Infanzia: Save the children consegna a Milano il suo primo Premio per la ricerca

Il Museo nazionale scienza e tecnologia Leonardo Da Vinci di Milano ha ospitato oggi la cerimonia di conferimento del 'Premio Save the Children per la ricerca – Dove inizia il futuro', alla sua prima edizione. L'obiettivo del riconoscimento è quello di valorizzare la ricerca impegnata sui temi dell'infanzia e dell'adolescenza rafforzando l'alleanza tra la comunità scientifica e chi opera al fianco dei minori per la tutela dei loro diritti. Ideata dal Polo ricerche dell'Ong e realizzata con il Sostegno di Aon e Poste Italiane, l'iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Ministero dell'Università e della ricerca e del Comune di Milano, nonché la medaglia del Presidente della Repubblica.