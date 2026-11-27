Continuano a crescere in Italia i casi di influenza. Le infezioni respiratorie, stimate dalla sorveglianza RespiVirNet nel bollettino dell'Istituto superiore di sanità, nel periodo dal 16 al 22 novembre, sono state "circa 532mila casi, attribuibili ai diversi virus circolanti, da quelli del comune raffreddore al Sars-CoV-2 all'influenza vera e propria" ancora non prevalente, "per un totale dall'inizio della sorveglianza di 2,7 milioni di casi".

Il picco tra i bimbi fino ai 4 anni

Per la settimana analizzata l'incidenza totale delle infezioni respiratorie è "pari a 9,5 casi per 1.000 assistiti". Come di consueto, "l'incidenza più elevata si osserva nella fascia di età 0-4 anni con circa 31 casi per 1.000 assistiti". Nel report della settimana scorsa, i casi stimati dal 9 al 15 dicembre erano 487mila, con un'incidenza di 8,66 su mille (circa 28/mille tra i bimbi under 4), per un totale di 2,2 milioni di italiani colpiti. Nell'ultima settimana, sottolinea l'Iss, "la sorveglianza degli accessi al pronto soccorso evidenzia un numero di accessi e ricoveri per sindromi respiratorie simile a quello registrato nella stessa settimana della stagione precedente".