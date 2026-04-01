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Intesa tra Commissione Antimafia e Università Milano: protocollo tra Colosimo e Dalla Chiesa

Intesa tra Commissione Antimafia e Università Milano: protocollo tra Colosimo e Dalla Chiesa
01 aprile 2026 | 16.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Siglato a Palazzo San Macuto il protocollo di intesa tra la Commissione parlamentare Antimafia, presieduta da Chiara Colosimo, e il Dipartimento di studi Internazionali, giuridici e storico-politici dell’Università degli Studi di Milano, rappresentato da prof. Nando Dalla Chiesa, in qualità di unità amministrativa responsabile dell’Osservatorio sulla criminalità organizzata. Obiettivo è rafforzare la collaborazione istituzionale e scientifica sui temi della prevenzione e del contrasto alla criminalità organizzata transnazionale.

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"Teniamo particolarmente a questo protocollo con il Dipartimento dell'Università di Milano che ha al suo interno un Osservatorio sulla criminalità organizzata - ha affermato Colosimo dopo la firma - l'obiettivo principale della Commissione è quello di portare fuori il nostro lavoro e, in questo caso, abbeverarsi delle conoscenze e della ricerca già svolta dall'Università di Milano e dal prof. Dalla Chiesa".

Dalla Chiesa ha sottolineato che "il rapporto con le istituzioni, come la Commissione parlamentare Antimafia, sprona gli studenti e i ricercatori a lavorare e dà un senso ancora più alto a quello che stiamo facendo; abbiamo immaginato un grande convegno internazionale sul nuovo mercato delle droghe che vada oltre gli stereotipi correnti grazie all'apporto della stessa Commissione". L'Osservatorio approfondirà infatti il tema del narcotraffico, filone su cui lo stesso organismo parlamentare è al lavoro: "Non è usuale - ha precisato Dalla Chiesa - in genere lavoriamo sui problemi del territorio, ma questa diventa per noi una sfida importante".

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Commissione Antimafia Università Milano criminalità organizzata transnazionale
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