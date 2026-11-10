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Intossicazioni da funghi, cosa sapere e quali scegliere. Gli esperti: "Mai fidarsi dei metodi casalinghi"

"Nella maggior parte dei casi i sintomi si risolvono nel giro di pochi giorni, ma la gravità dipende anche dall'età e dalle condizioni di salute della persona. Ci sono sindromi a lunga incubazione potenzialmente letali. Quindi non si deve sottovalutare la comparsa di sintomi anche a distanza di ore dal pasto"

Funghi velenosi - (Fotogramma)
Funghi velenosi - (Fotogramma)
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10 novembre 2026 | 13.15
Francesca Filippi
LETTURA: 4 minuti

"Mi sorprende che ancora oggi ci siano persone che raccolgono e consumano l’Amanita phalloides, uno dei funghi più velenosi al mondo, scambiandola per i comuni chiodini. Si tratta di specie molto diverse per colore e forma: riconoscerle è fondamentale per evitare intossicazioni potenzialmente mortali". A lanciare l’allarme è Antonio Mallozzi, micologo dell’Associazione Nuova Micologia di Roma, che interviene sulle cinque intossicazioni da funghi registrate in provincia di Frosinone in appena 12 giorni, dal 28 ottobre al 9 novembre. Un bilancio che ha spinto la Asl a rinnovare l’appello alla prevenzione.

"In questo periodo molte persone si espongono a rischi perché non conoscono o sottovalutano le regole fondamentali per la raccolta", spiega Mallozzi all'Adnkronos Salute. L'esperto ricorda anche l'importanza della formazione e della conoscenza delle norme regionali: l'associazione Nuova Micologia organizza corsi a pagamento per chi vuole avvicinarsi alla raccolta dei funghi e ottenere il tesserino regionale, necessario secondo le disposizioni locali.

Il fenomeno, tuttavia, non riguarda soltanto il territorio del Frusinate. "Quello che è successo in provincia di Frosinone non ci sorprende. Come Centro Antiveleni Maugeri di Pavia abbiamo esperienza di episodi che coinvolgono gruppi familiari in tutta Italia: più persone consumano gli stessi funghi durante un pasto e si verificano così intossicazioni multiple" sottolinea all'Adnkronos Salute Davide Lonati, medico tossicologo del Centro Antiveleni Maugeri di Pavia e membro della Società italiana di tossicologia (Sitox). "Dal giugno 2026 a oggi abbiamo nel nostro Centro registrato oltre 500 casi di intossicazione da funghi, distribuiti in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, isole comprese", riferisce Lonati. I primi episodi si sono verificati già a giugno, luglio e agosto, "mentre il picco è stato osservato tra settembre e ottobre. Nella maggior parte dei casi i sintomi si risolvono nel giro di pochi giorni, ma la gravità dipende anche dall'età e dalle condizioni di salute della persona. Ci sono sindromi a lunga incubazione potenzialmente letali. Quindi non si deve sottovalutare la comparsa di sintomi anche a distanza di ore dal pasto. La percentuale di mortalità i questi casi se non trattati in maniera adeguata rimane ancora oggi elevata. Con i funghi, dunque, non si può scherzare" mette in guardia Lonati.

Regole fondamentali

Per ridurre i rischi, i due esperti richiamano l'attenzione su alcune regole fondamentali. La prima, sottolineano entrambi, "è far controllare sempre i funghi raccolti prima di consumarli", rivolgendosi agli ispettorati micologici delle Asl o ai servizi territoriali di micologia. "Riconoscere un fungo può essere difficile anche per un micologo esperto - avverte Lonati -. Non esistono metodi casalinghi affidabili per distinguere i funghi tossici da quelli non tossici, quelli commestibili da quelli non commestibili o, peggio, quelli velenosi da quelli potenzialmente letali. Non bisogna quindi affidarsi a prove domestiche, consigli di amici o valutazioni di raccoglitori occasionali".

È importante anche non raccogliere esemplari che non si è in grado di identificare con certezza e conoscere le specie velenose, come l'Amanita phalloides. La formazione può aiutare ad acquisire maggiore consapevolezza, ma non sostituisce il controllo degli esperti. "Frequentare un corso e ottenere il tesserino per la raccolta non significa diventare micologi: il tesserino autorizza a raccogliere funghi nel rispetto delle norme, ma non certifica la capacità di riconoscere tutte le specie", precisa Lonati. Un'altra raccomandazione riguarda le persone più fragili. Mallozzi invita a prestare particolare attenzione "a bambini, anziani e persone con patologie croniche", mentre Lonati suggerisce di "evitare il consumo di funghi da parte dei bambini e delle donne in gravidanza. I funghi, infatti, contengono chitina, una sostanza presente nelle pareti delle loro cellule che può renderli difficili da digerire" aggiunge.

Infine, è fondamentale non sottovalutare eventuali sintomi dopo un pasto a base di funghi. "In caso di disturbi gastrointestinali, come vomito e diarrea persistenti, è necessario rivolgersi tempestivamente a un medico o contattare un Centro antiveleni. Non bisogna aspettare che i sintomi peggiorino né tentare di gestirli autonomamente" consiglia Lonati. La prevenzione, dunque, comincia nel bosco, ma prosegue a casa: raccogliere soltanto ciò che si conosce, far verificare sempre il raccolto da personale qualificato e non consumare mai funghi di dubbia identificazione sono comportamenti essenziali per evitare conseguenze anche gravi.

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